139 jours de congé en 2023

A tenir compte des week-ends (samedi et dimanche), ainsi que les deux Aïds, le nombre des jurées de travail en Tunisie pour l’année 2023 serait de 252 jours, alors qu’il y a 105 samedis et dimanches et 8 jours fériés célébrés en dehors du samedi et du dimanche, et si l’on ajoute le congé annuel, le nombre de jours ouvrables peut être réduit à 226 jours, contre 139 jours de vacances, selon un décompte fait par le journal « Al Mijhar ».

Selon la même source, en 2023 il y a 5 jours fériés coïncidant avec un dimanche, 3 avec un mercredi et 2 avec un lundi et 1 avec un mardi et 1 avec un vendredi et la fête de l’Aïd Al-Fitr sera du vendredi au dimanche, le congé de l’Aïd Al-Adha sont les mercredis et jeudis, et il n’y a que deux possibilités pour ce qui est appelé le « pont », le 1er à l’Aïd Al-Adha en ajoutant vendredi pour obtenir un congé de 5

jours consécutifs (du mercredi au dimanche) et le second à l’occasion de la Fête de la République en ajoutant lundi pour obtenir un congé de 4 jours (du samedi au mardi). Il y aura encore 3 congés de 3 jours

en ajout à l’Aïd Al-Fitr et la fête de l’Indépendance (du samedi au lundi) et la fête du travail. Et selon cette source donc, le nombre des journées fériées en 2023, devrait être de 139 jours, ou 39 % des jours de l’année !