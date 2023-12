« 1500 personnes recrutées de façon illégale dans une seule entreprise publique »

« Quelque 1500 personnes ont été recrutées de façon illégale dans une seule entreprise publique qui emploie entre 7 mille et 8 mille personnes » a souligné mardi, le chef de l’Etat, Kais Saïed.

S’exprimant en marge de la cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste, Farhat Hached, en présence du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi et de la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, le président de la République a souligné l’importance de préserver les entreprises publiques tout en luttant contre la corruption et en garantissant la transparence dans les recrutements.

A cette occasion, le chef de l’Etat a dénoncé la qualité des prestations rendues par les services publics comme la santé et le transport ainsi que la lourdeur des procédures administratives.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité de récupérer l’argent spolié de la Tunisie et de garantir la bonne gestion des ressources et des entreprises publiques.

« Nous avons toutes les ressources et les compétences pour créer de la richesse et nous ne renoncerons en aucun cas à notre indépendance et à notre souveraineté », a-t-il soutenu.

Selon le chef de l’Etat, les entreprises communautaires, qui ont été critiquées par plusieurs parties, sont aussi un mécanisme important de création de la richesse et de l’emploi et c’est une forme qui a existé dans plusieurs autres pays comme les Etats Unis d’Amérique et la Chine.

» Il faut donner au peuple les moyens, les mécanismes et le cadre juridique nécessaire pour lui permettre de tracer ses politiques et atteindre ses objectifs « , a -t-il dit.

Par ailleurs, Saïed a estimé que les taux de réussite aux examens nationaux reflètent la carte de la pauvreté en Tunisie.

« Il est normal qu’un élève qui parcoure de longues distances à pieds pour arriver à l’école et rentre tard chez lui n’arrive pas à réaliser de bons résultats scolaires », a-t-il regretté.

Saïed a aussi souligné la nécessité de garantir les droits économiques et sociaux des femmes notamment dans les zones rurales.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT a souligné l’attachement de la centrale syndicale aux entreprises publiques et à la souveraineté de l’Etat estimant que ce sont deux lignes rouges.

Le chef de l’Etat avait présidé hier mardi la cérémonie commémorant le 71ème anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached, au mausolée du martyr à la Kasbah, à Tunis, en présence de membres de sa famille dont notamment son fils Noureddine Hached.

Il a ensuite inauguré le musée baptisé Farhat Hached avant de se rendre à Radès, où il a inauguré le monument commémoratif à l’endroit où le leader national Farhat Hached a été assassiné.