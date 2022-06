15000 hectares de terres agricoles réhabilités d’ici 2024

La Tunisie projette de réhabiliter et de protéger 15.000 hectares de terres agricoles exploitées d’ici 2024 dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation des sols dégradés en Tunisie, une initiative soutenue par l’Allemagne et pour laquelle une deuxième campagne de sensibilisation a été lancée, la semaine dernière, rapporte Shems fm qui précise que cette initiative sera mise en œuvre dans sept régions du Centre et du Nord-ouest : Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Beja, Jendouba, le Kef et Siliana.

Selon l’Agence allemande pour la coopération internationale, le projet sera basé sur la restauration et la mise à niveau restauration des sols dégradés, en tenant compte des aspects du genre social, de numérisation et de changement climatique.

Les objectifs du projet incluent également l’augmentation de la productivité de ces terres de 25%, avec la participation de 19% de femmes aux travaux de réhabilitation.