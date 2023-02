19 février : 3ème édition du semi marthon d’Ulysse de Djerba

La 3ème édition du semi-marathon Ulysse de l’île de Djerba se déroulera le 19 février 2023, après une éclipse de deux ans.

Placé autour du thème « courir pour inscrire l’île de Djerba sur la liste du patrimoine universel de l’UNESCO », le demi marathon Ulysse de Djerba verra, cette année, selon les organisateurs cité par le site Destination Tunisie, la participation de plus de 1200 coureurs venus de 15 pays aux côtés d’une participation massive de coureurs tunisiens représentant des clubs sportifs ou à titre individuels.

Le site de la course sera établi à Midoun face au Complexe Djerba Explore qui constituera le lieu de départ et d’arrivée. Le semi marathon Ulysse de Djerba est de 21 km. Une autre compétition dite « Course pour tous » est organisée en parallèle du semi marathon sur 5 km.

Les deux courses sont dotées de prix, 1500 dinars, 750 dinars et 500 dinars respectivement pour les premier, deuxième et troisième prix du semi marathon, tandis que les prix de la course pour tous sont respectivement 200 dinars, 120 dinars et 100 dinars.