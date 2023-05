1ère exportation tunisienne vers Cameroun avec un CO de la ZLECAF

En vue d’accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine et pour développer le commerce intra africain, le Secrétariat de la ZLECAf a lancé en 2022 « l’Initiative du commerce guidé », la Tunisie et 7 autres états membres ont adhéré à cette initiative, qui vise à faciliter le commerce à travers une sélection d’entreprises et de produits pour l’exportation et l’importation entre les États membres.

Suite à la délivrance des deux premiers certificats d’origine ZLECAf le 17 Mai 2023, et en célébrant la journée de l’Afrique du 25 mai, une des entreprises ayant obtenu le certificat d’origine ZLECAf expédiera son conteneur aujourd’hui vers Douala, Cameroun à partir du Port de Radès.

Les conditions préférentielles qu’offrent la ZLECAf pour les produits d’origine africaine ouvrent un nouveau potentiel aux opérateurs économiques tunisiens au regard des facteurs de compétitivité et des avantages comparatifs de la Tunisie et leur offrent de nouveaux horizons exploitables pour l’exportation et l’échange commercial.