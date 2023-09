2022 ; une année à oublier pour le Groupe SIAME et ses boursicoteurs aussi.

AM*

Le spécialiste de l’appareillage électrique a subi les contrecoups d’une conjoncture nettement défavorable, impactant les ventes et la rentabilité. Au final et en résultat consolidé, SIAME a terminé l’année dernière sur des pertes de – 0,3MDT.

« 2023 sera l’année de la reprise tous azimuts accompagnée par la maîtrise du BFR. Malgré le retard de notification des commandes de la STEG accusé sur les quatre premiers mois de l’année, le management y anticipe la réalisation d’un chiffre d’affaires de 40,9 MDT et d’un résultat net de 3,1 MDT au niveau de la société mère », anticipe en prévision, l’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs (T.V). Or, en individuel et au 30 juin 2023, le résultat net de la SIAME dégraissait de 40 % de 0,8 MDT !Ainsi étant le résultat de la maison-mère, restera donc à savoir comment le résultat du groupe va se comporter.

Tassement des ventes : La faute à la Steg

La société mère a subi un tassement des ventes (-31,6% à27,4MDT). Cette baisse s’expliqueessentiellement par la forte régression des ventes à la STEG, quiont cumulé au terme de l’année, un total de 1,6MDT contre11,4MDT une année auparavant, soit une chute de -86,4%. Lesventes à la STEG ont été pénalisées par l’annulation de l’Appeld’Offres relatif à la livraison de compteurs statiques et dont laSIAME était adjudicataire de plusieurs lots, (6 lots sur un total de12), totalisant 150.000 compteurs et tableaux de comptagemonophasés, pour une valeur totale de 14MDT.

Aussi, les ventes àl’export ont enregistré une baisse de -35,6%, passant ainsi de13,1MDT au 31/12/2021 à 8,4MDT au terme de l’exercice 2022.

Parailleurs, les ventes sur le Marché Local Privé ont pour leur partenregistré une progression +12,0%, par rapport à leur niveau en2021 passant ainsi de 15,6MDT à 17,5MDT. L’évolution des ventessur le Marché Local Privé, s’explique par l’évolution des volumesvendus et par l’augmentation des prix décidée à partir du 1erMars2022. Les ventes sur le Marché Local Privé auraient pu évoluerdans des proportions plus importantes si ce n’étaient les rupturesde certains produits notamment la gamme des disjoncteursdifférentiels.

Des filiales en restructuration financière

L’année a, également, été difficile pour le Groupe SIAME sur le front des revenus. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a affiché un décrochage de -23,4% à 49,3 MDT. Toutes les entités du Groupe ont enregistré une baisse de leurs revenus hormis les filiales SIAME International et « I@T ». A noter que l’année 2022 a été marquée par la sortie des sociétés Electrica et Sitel du périmètre de consolidation du moment qu’elles passent par une phase de restructuration financière. Le management a annoncé, à cet effet, la possibilité de réintégrer ces deux sociétés dans le périmètre de consolidation une fois l’assainissement financier terminé.

En 2022, les marges du Groupe ont affiché des évolutions contrastées. Alors que le taux de marge brute a enregistré une légère amélioration de +0,3 point de pourcentage à 36,2%, la marge d’EBITDA a affiché une dégradation de 2,9 points de pourcentage à 10,2%.

A la Bourse, ça se redresse

Selon les dirigeants de la SIAME, l’année 2023 devrait aussi être marquée par le démarrage de la production et de la livraison du nouveau compteur smart pour la STEG dans le cadre de la phase POC (Proof Of Concept). La stratégie de développement qui sera mise en œuvre par le management dans les prochaines années repose sur les axes suivants: consolider le leadership de la société sur le marché de l’appareillage électrique en Tunisie, renforcer les ventes à l’export pour atteindre 30% des ventes totales, moderniser les ateliers de production via l’implémentation d’une industrie 4.0, maîtriser les coûts et améliorer la marge brute et développer la capacité d’innovation à travers notamment le lancement de la production des compteurs intelligents et prépayés.

Selon T.V, « depuis 2022, le titre SIAME a connu un parcours boursierdifficile. La baisse de régime anticipée au niveau du Top line etla dégradation pressentie de la rentabilité en 2022 ont quelquepeu refroidi l’appétit des investisseurs pour le titre ». Mais il semble, qu’à la date d’aujourd’hui, la performance boursière de l’entreprise de Ben Ayed se soit redressée et serait désormais à l’équilibre après avoir résorbé ses pertes en performance boursière toujours.

Présentement(A la date de publication de cette note en juin 2023), avec une capitalisation de 52,2 MDT, SIAME traite à 18,5x ses bénéfices estimés de 2023. « Ce niveau de valorisation a beau refléter le réveil commercial du Groupe amorcé en 2023, cependant, il ne reflète pas convenablement le potentiel de croissance latent que recèle le projet « Smart Grid » pour la SIAME, dans les prochaines années », estime pourtant l’intermédiaire boursier, qui ajoute que « les investisseurs sont dans l’expectative et attendent impatiemment l’amorce du virage vers les compteurs smart. Un effort de communication est nécessaire pour redorer l’image du titre en bourse ».

*Résumé de la note de recherche de T.V