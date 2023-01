2023 :Tarifs des vignettes inchangés en Tunisie

La loi tunisienne de finances pour 2023 n’a pas prévu d’augmentation des tarifs de la taxe de circulation sur les voitures, ni non plus sur les motocycles (Vignette), de sorte que ce sont les tarifs de 2022 qui seront appliqués.

La vignette voiture Tunisie est une taxe de circulation annuelle qui concerne les véhicules à moteur, sauf quelques exceptions qui en sont exonérées : L’exonération concerne tous véhicules de transport de marchandises, les véhicules immatriculés hors territoires pour un séjour maximal de trois mois en Tunisie, ainsi que tous les véhicules destinés au transport des personnes comme les taxis et les louages.

Pour la catégorie Motos, les tarifs sont les suivants :

35 dinars : Les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée inférieure à 50 cm3 sans pédalier, 65 dinars : Les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée comprise entre 50 cm3 et 125 cm3, type scooter,120 dinars : Les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée comprise entre 50 cm3 et 125 cm3 autres que ceux du type scooter, et 250 dinars : Les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée supérieure à 125 cm3. En vertu de l’article 90 LF 2016 le montant de la taxe a été réduit de 585 D à 250 D.

La taxe de circulation sur les motocycles est majorée de 100 % pour les véhicules appartenant à des personnes morales de droit privé ou public autres que l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif.

Mais, selon les rapports récurrents, tout indique que le nombre des quittances délivrées ne correspond pas à celui des motos en circulation. Ainsi, en 2020, par exemple, seules 80 mille 740 quittances ont été délivrées à des particuliers et 2273 quittances à des entreprises.

Les rapports des assurances montrent aussi que très peu de motos sont assurées (à peine 1 sur 10). Plus de 20% des accidents de la route concernent les motos.

S’agissant de la vignette auto, son paiement doit être effectué avant le 5 mars pour les immatriculations pair et avant le 5 avril pour l’impair. Le montant est fonction de la puissance et du carburant utilisé. Ainsi la vignette des voitures particulières pour personnes physiques de puissance fiscale de 1 à 4 (voitures de tourisme légères) s’élève à 65 dinars pour l’essence, 215 dinars pour le diesel et 390 dinars pour le GPL. Pour les véhicules de 5 à 7, elle s’élève respectivement à 130 dinars, 280 dinars et 455 dinars, et ainsi de suite jusqu’aux véhicules de 14 à 15 dont le montant est respectivement 1400 dinars (essence), 1625 (diesel) et 1800 dinars (GPL).