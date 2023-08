2024, le projet d’hôpital classe B de Sbeïtla sera terminé

Tap

Le projet de réalisation d’un l’hôpital régional de classe » B « , à Sbeïtla, dans le gouvernorat de Kasserine, a atteint près de 95%, à l’heure où le parachèvement des travaux de construction, est prévu pour le début de l’année 2024.

La réalisation de ce projet sanitaire dont la valeur totale est estimée à plus de 50 millions de dinars, s’est heurtée à des blocages répétitives, pour autant que la date de programmation à sa réalisation remonte à 2012, et celle du démarrage des travaux, à l’année 2016.

Les raisons de ce décalage sont principalement financières, ayant occasionné l’interrompions des travaux à plusieurs reprises, outre les entraves liées à la pandémie du » Coronavirus » et au non-respect, par l’entrepreneur, des clauses du contrat conclu avec l’autorité de tutelle.

Pour rappel, un terrain d’une superficie de 6 hectares situé à l’entrée de la ville de Sbeïtla a été attribué à cette nouvelle structure médicale.

