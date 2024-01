2024, une saison agricole mi-figue mi-raisin selon le GIES

Les semis de blé d’hiver et de céréales secondaires commencent généralement en Tunisie à la fin du mois d’octobre et se poursuivent jusqu’à la fin de l’année, en fonction de l’humidité du sol disponible après le début des précipitations saisonnières en septembre. Fin novembre 2023, les précipitations saisonnières cumulées restaient nettement inférieures à la moyenne. En septembre 2023, les précipitations dans les zones de culture correspondaient à environ un quart de la moyenne à long terme et, en octobre 2023, à environ un tiers de la moyenne. Le résultat final des cultures céréalières de 2024, qui seront récoltées en mai/juin prochain, dépendra des conditions météorologiques pendant le reste de la saison. Les prévisions météorologiques actuelles indiquent une forte probabilité de précipitations proches de la moyenne entre novembre 2023 et avril 2024, selon le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), The Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture (GIEWS).

Les cultures céréalières sont essentiellement pluviales, ce qui entraîne d’importantes variations d’une année sur l’autre. La superficie de blé irrigué représente moins de 15 pour cent de la superficie totale plantée en blé. Par rapport à l’année précédente, les semis de blé en 2023 ont augmenté de 7 pour cent, certains agriculteurs ayant décidé de passer de l’orge au blé en raison des prix plus attractifs du blé. Malgré des pluies favorables au moment des semis, les précipitations ont été irrégulières et insuffisantes pendant le reste de la saison dans les zones intérieures. Associées à des températures supérieures à la moyenne pendant les phases critiques de développement des cultures, les conditions de sécheresse sévère, que le pays n’avait pas connues depuis le début de la campagne, ont entraîné une baisse de la production agricole.

En conséquence, la production céréalière de 2023 a été estimée à 302 000 tonnes, soit près de 80 pour cent de moins que la moyenne.

La quête de l’autosuffisance céréalière

Malgré les sécheresses récurrentes de ces dernières années, le pays vise toujours à accroître son autosuffisance en matière de production céréalière. Les instruments politiques utilisés par le gouvernement comprennent des prix garantis à la production, des semences certifiées subventionnées, une subvention pour l’eau d’irrigation ainsi que la fourniture d’une assistance technique aux agriculteurs produisant du blé dans les zones irriguées.

En 2023, les prix garantis à la production du blé dur sont passés de 1 000 TDD/tonne (339 USD) à 1 300 TDD (436 USD). Les prix garantis à la production du blé tendre (commun) sont passés de TDD 800 (271 USD) à TDD 1 000/tonne (336 USD) et ceux de l’orge de TDD 690 (233 USD) à TDD 800 (267 USD). En 2023, le gouvernement a acheté 225 600 tonnes de céréales, contre 700 000 tonnes en 2022.

Augmentation des importations de céréales pour la campagne 2023/24

La Tunisie dépend fortement des importations de céréales, même les années où la production nationale est bonne. Les besoins en importations de céréales pour la campagne de commercialisation 2023/24 (juillet/juin) devraient s’élever à 4,7 millions de tonnes, soit environ 30 pour cent de plus que les besoins moyens de l’année précédente. Plus de la moitié des céréales importées est du blé.

Entre 2016 et 2020, le pays s’est approvisionné en blé auprès de l’Ukraine pour près de 40 % de ses importations, de la Fédération de Russie pour 7 % et de divers pays de l’Union européenne pour le reste. Au cours de la campagne 2022/23, après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la part des exportations ukrainiennes dans les importations totales de blé est tombée à un peu plus de 15 pour cent. Bien que les pays de la mer Noire aient encore fourni la majeure partie du blé importé, les expéditions en provenance du Canada en 2022/23 ont augmenté et représentaient près de 20 pour cent des importations totales de blé.

Par rapport à 2022, les prix moyens des importations de céréales en 2023 (jusqu’en septembre 2023) ont diminué de 25 pour cent pour le blé dur, de 22 pour cent pour le blé tendre (de mouture) et de 22 pour cent pour l’orge.

Enfin, malgré une certaine détente, l’inflation globale des prix des denrées alimentaires reste élevée. La croissance économique est restée stagnante malgré la résurgence du tourisme après la pandémie de COVID-19. En 2023, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait se situer autour de 1,2 %, soit environ la moitié du taux de croissance de 2022, freinée par la sécheresse, les problèmes de financement extérieur et l’augmentation des obligations de remboursement de la dette. Comme certaines contraintes sont susceptibles de s’atténuer, la croissance du PIB en 2024 devrait être de 3 %.

