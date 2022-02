25,452 Milliards DT de crédits bancaires aux particuliers

« متآكلة و ومذمومة » aimée, par nécessité et haïe à la fois. L’acteur français Jaques Pater disait que « la banque est un piège à comptes ». Georges Bernard Show aimait dire que « une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut », et l’homme d’affaires et industriel américain Henry Ford estimait que « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu’il y aurait une révolution avant demain matin ». Et pourtant, qu’on les aime ou qu’on ne les aime pas, les banques restent le seul moyen légal de prendre crédit à des fins personnelles ou professionnelles. Et elles n’en donnent pas peu, tant à l’Etat qu’aux particuliers. La preuve par les chiffres de la BCT.

- Publicité-

– 4,7 Milliards en crédits pour 19 mille personnes, dont les échéances sont reportées

Par catégorie de bénéficiaires, selon le dernier rapport de la BCT sur la supervision bancaire, les crédits aux professionnels ont été tirés, essentiellement, par la hausse des engagements des entreprises publiques qui ont augmenté de 1,7 milliard de dinar en 2020 (+26,8%).

Quant aux crédits aux entreprises privées, et en dépit des reports d’échéance et des crédits exceptionnels COVID, ils ont progressé uniquement de 2,4% en 2020, soit le même taux affiché une année auparavant. Ces crédits ont profité, principalement, aux secteurs de l’industrie, du commerce, de la promotion immobilière et du tourisme qui ont accaparé près de 80% desdits crédits.

Par ailleurs, il convient de préciser que le volume des reports d’échéance des crédits professionnels a atteint 4,7 milliards de dinars à fin 2020 et ce, au profit de plus de 19 mille bénéficiaires. Les financements exceptionnels se sont élevés à 2 milliards de dinars à fin 2020 et ce, au profit de plus de 2700 bénéficiaires.

– L’endettement des particuliers en hausse de 5,8 % en 2020

L’endettement des particuliers a totalisé 25.452 MDT à fin décembre 2020, soit une progression de 5,8% contre 0,4% en 2019. Cette augmentation s’explique aussi bien par le report des tombées des crédits aux particuliers d’un montant de 1 milliard de dinars et par l’accroissement rapide des crédits à la consommation ayant surtout touché les crédits d’aménagement de logements et les dépenses courantes. Elle s’explique également par l’accélération des crédits à l’habitat (3,8% contre 1,9% en 2019 ).

Pa ailleurs, l’endettement des particuliers par rapport au PNB est passé de 21,6% en 2019 à 24% en 2020 mais reste relativement faible par rapport à d’autres pays comparables.

Sur un autre plan, la contribution des crédits logement dans l’accroissement des crédits aux particuliers a fortement baissé en 2020 et ce, à la suite de la reprise de la croissance des crédits à la consommation en 2020.

– L’Etat a puisé 21,7 Milliards DT de crédits bancaires domestiques

En 2020, l’endettement bancaire de l’Etat et des entreprises publiques s’est accru de 26,6% passant de 17 160 MDT à la fin de 2019 à 21 732 MDT à fin 2020. Près de 32% de cet accroissement est expliqué par l’augmentation des prêts syndiqués.

Par ailleurs, à fin 2020, la part des engagements des principaux groupes privés dans les fonds propres nets de base des banques a continué son trend baissier, ce qui dénote d’une meilleure maîtrise du risque de concentration.

Il faut cependant noter qu’engagement ne veut nécessairement pas dire endettement, dans le sens où cette dette n’a pas été payée. Le dernier rapport de la BCT sur la supervision bancaire, qui se devait de le faire, n’évoquait à aucun moment de possibles remarques provenant de la Centrale des risques, et le montant des crédits, accrochés ou complètement carbonisés, ce qui pourrait donner une idée plus claire sur le montant des impayés, soit chez les particuliers, soit chez les entreprises, publiques ou privées. Précisons ensuite que le terme « Tier 1 » dans le graphique, est un jargon bancaire qui signifie la partie stable des fonds propres des banques.

Des précisions, importantes, pour comprendre le graphique ci-dessus de la BCT, et qui indique le taux d’engagement des 5 et des 10 premiers groupes privés tunisiens, auprès des banques locales. Et si ce ratio paraît très important, son danger reste tributaire de la capacité de ses 10 gros groupes privés à générer les bénéfices nécessaires au remboursement. Or, note tout aussi importante, en 2019, ces 10 grands groupes tunisiens réalisaient un chiffre d’affaires de presque 21,5 Milliards DT

– Quels risques pour les banques ?

Néanmoins et en l’absence d’une reprise de la croissance économique, le rythme d’évolution du crédit peut constituer un risque de remboursement des bénéficiaires des crédits. La contribution des crédits au secteur privé dans l’accroissement des crédits professionnels a fortement diminué en 2020 en raison de l’expansion des crédits bancaires au secteur public. Risque donc latent sur le secteur public et ce, compte tenu de la situation financière des entreprises publiques et de la hausse du déficit budgétaire.

A fin 2020, les risques inhérents à la situation de la liquidité du secteur bancaire se sont atténués considérablement. En ce qui concerne le ratio LTD, il a continué son trend baissier entamé depuis l’année 2018 pour se situer à 117% à fin 2020 et ce, à la suite de la progression de l’encours des dépôts à un rythme plus soutenu que celui des crédits.

L’évolution de l’indice de concentration des crédits révèle cependant une légère augmentation de la concentration sectorielle à fin 2020 avec une hausse de la part du secteur du commerce (tiré principalement par la hausse des engagements de l’office des céréales) et des crédits aux particuliers et ce, au détriment des secteurs de la promotion immobilière, des autres services, de l’industrie et des constructions.