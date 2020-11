28 migrants irréguliers secourus au large de Kerkennah

Une unité de la marine nationale a secouru, samedi à l’aube, 28 migrants irréguliers de différente nationalité qui se trouvaient à bord d’une embarcation tombée en panne et repérée à 70 kms au nord-est d’El Attaya à Kerkennah (gouvernorat de Sfax).

Les passagers sont âgés entre 9 mois et 33 ans dont 7 femmes et un nourrisson (11 Congolais, 10 Ivoiriens, 3 Maliens, 3 Tunisiens et 1 Angolais).

Selon un communiqué du ministère de la Défense, les migrants ont pris le large, dans la nuit de jeudi à vendredi, depuis les côtes de Sidi Mansour à Sfax dans une tentative de rallier illégalement l’espace européen.

Ils ont été acheminés au port de Sfax et seront remis aux unités de la Garde nationale pour prendre les dispositions nécessaires à leur encontre, indique la même source