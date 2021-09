2ème concessionnaire non exclusif de Renault Trucks, Ennakl fait concurrence à LVI des Loukil

La société Ennakl Automobiles informe qu’elle a signé le 7 septembre 2021 un contrat de distribution avec la société Renault Trucks, en tant que deuxième importateur, non exclusif, sur le territoire tunisien. Ce nouveau partenariat, signé avec l’un des leaders mondiaux du poids lourd, est en ligne avec la stratégie du groupe ENNAKL en termes de diversification de ses activités et services. Ennakl devient ainsi, concurrent direct sur le même produit, du groupe Loukil via sa filiale LVI (Loukil Véhicules Industriel).

