3 décès, 69 cas de guérison, et 65 nouvelles contaminations à Sfax

Trois décès, 65 nouveaux cas de contamination au covid-19 ainsi que 69 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés au gouvernorat de Sfax, après la publication des résultats de 331 analyses effectuées, lit-on dans un communiqué rendu public, jeudi, par la direction régionale de la santé à Sfax.

Les statistiques montrent que 26 patients sont admis au service Covid+ de l’hôpital universitaire Hédi Chaker, 5 personnes sont hospitalisées au service de réanimation de l’hôpital Habib Bourguiba et 22 autres ont été accueillies dans des cliniques privés.

Le nombre total des décès des suites du coronavirus s’élève à 31 cas depuis la propagation de l’épidémie, celui des personnes porteuses du virus est de 683 alors que celles guéries a atteint 598.

Le directeur régional de la santé à Sfax Jawhar Mokni a réitéré son appel, dans une déclaration à l’agence TAP, à l’importance du respect des gestes barrières et du protocole sanitaire dans les différents établissements publics et privés.