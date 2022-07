3% du PIB tunisien se perdent en flux financiers illicites

La Tunisie perd environ 1,2 milliard de dollars par an en raison des flux financiers illicites (FFI), soit environ 3 % du produit intérieur brut du pays. Ces flux sortants impliquent le transfert illégal d’argent ou de capitaux gagnés illégalement d’un pays à un autre.

De 2008 à 2015, la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale a classé la Tunisie au premier rang pour les FFI et au huitième rang pour la corruption au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En 2015, les entrées financières illicites représentaient 2,6 milliards de dollars US (11,4 %), et les sorties constituaient 1,28 milliard de dollars US (5,6 %) du commerce tunisien. Des chiffres plus récents ne sont pas disponibles, mettant en évidence une lacune majeure qui nécessite l’attention urgente de la Tunisie, souligne l’ISS (Institute for Security Studies).

Le problème est probablement beaucoup plus étendu que ne le suggèrent les données disponibles. Selon le Groupe d’action financière, la fraude et l’évasion fiscales par le biais de la facturation erronée et des prix de transfert abusifs représentent chaque année un manque à gagner de plus de 500 millions de dollars en Tunisie.

La principale source des FFI en Tunisie est la corruption du gouvernement aux plus hauts niveaux, note l’ISS, précisant qu’il s’agit des activités commerciales (telles que l’évasion fiscale), des activités criminelles (telles que le trafic de drogues, d’armes et de personnes, la fraude et le blanchiment d’argent) et de la corruption. Chacune de ces sources est présente en Tunisie.

Les produits du crime sont également une source importante de revenus illégaux et de sorties financières dans le pays. La contrebande de marchandises – du carburant et des appareils électroniques à l’huile de cuisson et aux textiles – entre la Tunisie et ses voisins, l’Algérie et la Libye, génère des recettes estimées à 2,4 milliards de dollars US et 1,8 milliard de dollars US, respectivement. En 2019, La Douane tunisienne a saisi des marchandises de contrebande d’une valeur de 81 millions de dollars américains. En 2017, environ 30 % des ventes de carburant en Tunisie provenaient du marché illicite en provenance d’Algérie.

La corruption, source majeure des FFI

Des millions de Tunisiens dépendent de ces activités de contrebande pour gagner leur vie. Cependant, la principale source des FFI en Tunisie est la corruption du gouvernement aux plus hauts niveaux.

En 2013, des banques libanaises ont restitué à la Tunisie 28,8 millions de dollars de fonds publics qui avaient été volés par la famille de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali. En 2017, on estimait que 64 millions de dollars américains d’actifs suspects liés à Ben Ali et à son entourage étaient toujours gelés sur des comptes bancaires suisses.

Durant son règne, Ben Ali- et son entourage- sont parvenus à contrôler plus de 21 % des bénéfices générés par le secteur privé tunisien, représentant plus de 87 % de la fuite cumulée des capitaux du pays entre 1970 et 2010.

Le parti politique Ennahdha , cofondé par Rached Ghannouchi, l’ancien président du Parlement tunisien, est également accusé de corruption. La corruption est devenue une force déstabilisante entraînant le délabrement de l’économie, de la politique et de la sécurité de la Tunisie dans son ensemble.

La perte de revenus due aux FFI a un impact profondément négatif sur l’économie tunisienne. Des secteurs clés tels que la santé et l’éducation pourraient être plus efficaces s’ils ne bénéficiaient que d’une fraction des millions perdus chaque année à cause des flux illicites. Le gouvernement pourrait payer les salaires de 4 300 enseignants pendant deux ans avec seulement 10 % des FFI soupçonnés de circuler en Tunisie.

La CTAF manque de personnel

Les autorités sont conscientes de la menace que représentent les FFI pour le développement économique de la Tunisie. La Commission d’analyse financière de la Banque centrale (CTAF) a annoncé en 2018 qu’elle avait gelé environ 70 millions de dollars américains liés à des opérations suspectées de blanchiment d’argent.

En février 2021, la CTAF a lancé la plateforme Hannibal pour identifier et surveiller les risques nationaux de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cependant, malgré ses efforts, la CTAF manque de personnel pour faire face au grand nombre de transactions frauduleuses signalées en Tunisie. Davantage de fonctionnaires devraient être recrutés et formés pour enquêter et traiter les FFI et fournir des données régulières sur l’ampleur du problème.

En raison de la nature transnationale des flux financiers illicites, la coopération internationale est primordiale. Les centres financiers étrangers qui, historiquement, ont fait commerce du secret et conseillé les dirigeants corrompus sur la manière d’investir leurs gains illégaux, devraient aider des pays comme la Tunisie à lutter contre les FFI et à récupérer les fonds publics envoyés à l’étranger.

Les gouvernements et les banques centrales des centres financiers mondiaux, tels que Londres et la Suisse, doivent également partager une part de responsabilité. Le rôle des pays développés dans la facilitation de l’évasion fiscale a historiquement été négligé.

Sur le papier, la Tunisie dispose d’un cadre institutionnel complet pour assurer la responsabilité, l’intégrité et la transparence. Mais dans la pratique, il n’y a pas grand-chose à en dire. Les autorités tunisiennes doivent réformer entièrement leur approche de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption.