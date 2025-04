3 juifs américains sur 4 désapprouvent l’action de Trump en tant que président

Près des trois quarts des Juifs américains désapprouvent le travail de Donald Trump en tant que président et la plupart d’entre eux n’apprécient pas la manière dont il gère l’antisémitisme aux États-Unis, selon un nouveau sondage.

Mais les juifs américains désapprouvent moins la manière dont Trump traite l’antisémitisme qu’ils ne le font de sa performance générale, selon l’enquête, publiée jeudi par l’Institut non partisan de l’électorat juif.

L’enquête a été menée par le Mellman Group, dirigé par le sondeur juif démocrate Mark Mellman, à la mi-avril, auprès de 800 électeurs juifs inscrits.

L’enquête n’a pas demandé si les Juifs américains approuvaient la manière dont Trump gère les relations entre les États-Unis et Israël ou la guerre entre Israël et amas, un conflit dans lequel Trump a aidé à négocier un cessez-le-feu de deux mois, puis a proposé à plusieurs reprises une prise de contrôle de Gaza par les États-Unis et l’expulsion massive de ses habitants. L’enquête n’a pas non plus demandé si les Juifs américains approuvaient sa décision d’ouvrir des négociations avec l’Iran, une décision qui va à l’encontre des préférences d’Israël.

