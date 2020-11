La Société Tunisienne des Marchés de Gros (Sotumag) continue d’engager les procédures légales nécessaires au recouvrement des créances dues par trois mandataires de vente figurant parmi les personnes concernées par la procédure de confiscation prévue par le décret-loi de Mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles. Ces créances s’élèvent à 909 175 DT dont 851 251 DT non comptabilisées et ne sont pas par conséquent provisionnées.

