Nomination de Sofiene Tarmiz à la tête de la SOTUMAG

Sofiene Tarmiz vient d’être nommé Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros (SOTUMAG).

Dans un communiqué publié lundi, par la bourse de Tunis, la SOTUMAG a fait savoir que cette décision a été prise suite aux délibérations de son conseil d’administration tenu le 27 janvier courant, et sur proposition de ministère du commerce et du développement des exportations.

Créée en 1985, la SOTUMAG est chargée de la gestion du marché de gros, du contrôle sanitaire vétérinaire, de la qualité et de la répression des infractions ainsi que de la réalisation des études sur les statistiques du marché.

