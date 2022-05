Sotumag: Un monopole d’Etat, pas toujours bien géré

Une société quasiment monopolistique, si ce n’est à hauteur des 20 % de la société « Trabelsi & Fils » qui est notamment un des plus importants étals de poissons sur le marché de « Bir El Kassaa », siège de la Sotumag à la sortie Sud de Tunis, et les 22 % de flottant en bourse.

Jugée par l’intermédiaire en bourse Tunisie-Valeurs (T.V), société « à faible profil de risque », il affirme que l’exercice « 2021 a été bon pour Sotumag ». Le gestionnaire du marché de gros y a consolidé ses revenus (+3,1%), les portant à 15,4 MDT. Et il explique que « son activité revêt un caractère défensif qui peut être attractif en temps de crise. Le profil de risque de la société est, certes, faible, mais les perspectives de croissance sont également limitées, au jour d’aujourd’hui, en raison de la prolifération de l’économie informelle et de la persistance des perturbations dans les circuits de distribution des produits frais ».

Ce caractère défensif, T.V l’explique en indiquant que « une situation de monopole, un emplacement stratégique et une capacité de stockage élevée qui permettent de traiter 40% de la production nationale de légumes et fruits et d’assurer l’approvisionnement du district de Tunis. Mais une activité défensive à deux manettes (les redevances sur les denrées alimentaires et les loyers) qui résiste en période de cycles économiques baissiers. Une situation financière solide avec une dette nette structurellement négative et un matelas de trésorerie confortable qui bonifie régulièrement la rentabilité de la firme ».

909 mDT de créances et 2,9 MDT suspendus à un projet où la justice met le nez

Or, dans le bilan de l’entreprise on retrouve dans le paragraphe d’observation des commissaires aux comptes qu’elle traîne des créances de plus de 909 mDT, ni comptabilisées, ni provisionnées, à recouvrer auprès de 3 mandataires confisqués.

On retrouve aussi le montant de 2,899 MDT qui figurent aux actifs mais suspendus, car la société chargée de la construction d’une station de traitement et de valorisation des déchets de la Sotumag n’a pas encore terminé les travaux. L’affaire a même fini en justice, après requête adressée au président du Tribunal de 1ère instance. Rapport d’expertise a été communiqué depuis 2020 et l’affaire trainait toujours.

T.V évoque ensuite le mégaprojet du marché intégré, « la principale niche d’amélioration de la rentabilité de la Sotumag réside dans l’optimisation de ses charges », dit-il tout en regrettant un déficit de communication factuelle, sans cependant oublier de conseiller à ses clients « un positionnement sur le titre préconisé, en particulier pour un profil CEA en raison du profil rentier de la compagnie et du bon rendement en dividendes qu’elle offre ». Un mégaprojet d’un marché intégré prometteur (annoncé en 2016 pour un coût global proche de 30M DT), mais non encore confirmé. Un important potentiel de croissance, si des efforts de « désinformalisation » de l’économie et des circuits de distribution des produits alimentaires frais sont déployés par les pouvoirs publics. Une politique de rationalisation des charges, une informatisation des process et une intensification des efforts de surveillance et de contrôle devraient permettre d’améliorer les revenus et la productivité. Une hausse des prix des produits alimentaires frais bénéfique pour la société.

Trop de personnel, faible productivité et lenteurs dans la décision

Selon T.V, la Sotumag est une société étatique avec une instabilité du management et une lenteur dans le processus décisionnel. L’entreprise souffre aussi d’une situation de sureffectif et d’une faible productivité (les frais généraux absorbent 59,6% du chiffre d’affaires en 2020). Mais aussi, d’une floraison du marché informel et des perturbations dans les circuits de distribution. Le tout, sans oublier la volatilité des performances du secteur agricole et la dépendance par rapport aux saisons agricoles et aux conditions climatiques.