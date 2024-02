Les redevances de la Sotumag font augmenter les prix pour le consommateur

La Société Tunisienne des Marchés de Gros, (Sotumag), a été créée en décembre 1980. Le marché de Bir Elkassaâ constitue la plus importante plate-forme commerciale du pays. Il s’étend sur un terrain de 50 hectares, accueille quotidiennement 30000 visiteurs, 10.000 véhicules, 1.100 tonnes de fruits et légumes et 50 tonnes de produits de la mer.

Bénéficiaire, grâce à des redevances en hausse, qui accablent les prix

Au 30 juin dernier, l’entreprise publique créée pour gérer les marchés de première main et cotée en bourse depuis février 1999, signait un total de produits d’exploitation de 8,513 MDT, en hausse de 651 mDT, et un bénéfice de 3,795 MDT en hausse de plus de 400 mDT.

Pour tout l’exercice 2022 qui coïncidait avec son 42ème anniversaire, les produits d’exploitation de la Sotumag où l’Etat possède directement 37,5 % du capital et la société « Trabelsi & fils » 20 % du capital, dépassaient les 16,5 MDT, en hausse toujours, et ses bénéfices (6,221 MDT) croissaient alors de plus de 375 mDT.

Les revenus s’élèvent à 16.498 843 DT en 2022 contre 15 396 975 DT en 2021, soit une augmentation de 1.101.868 DT. Ces revenus proviennent des redevances imposées par la Sotumag sur les chiffres d’affaires quotidiens des opérateurs exerçant dans les espaces loués.

Des redevances qui étaient en continuelle hausse, et qui impactent donc les prix de vente. En 2011, elles totalisaient 7,6 MDT dans les caisses de la Sotumag. En une année, cette entreprise publique a gagné 1,1 MDT au moins sur le dos des marchands qui les ont répercutés sur le consommateur final.

En 2011, le total de ces redevances cumulait 8,216 MDT et étaient déjà en hausse de 0,5 MDT par rapport à 2011.

Force est cependant de noter que cette entreprise publique contrôle plus ou moins 40 % de l’approvisionnement national, dans 12 gouvernorats et 4 millions de consommateurs.

La Sotumag, entreprise publique, se comporte ainsi comme une entreprise privée, qui n’a d’autre souci que le gain, toujours plus de gains, sans souci pour le pouvoir d’achat du citoyen que nourrissent ces marchés d’utilité nationale !

Le cadavre de la station de traitement, toujours dans le placard depuis 14 ans

La Société a entamé depuis l’année 2010 des travaux de construction d’une station de traitement et de valorisation de déchets. Elle a pris pour cela deux fois crédit auprès d’une banque privée. Toutefois, ces travaux figurant à l’actif pour une valeur de 2.899.416 DT sont suspendus et la station n’est pas encore entrée en exploitation.

La subvention d’investissement versée par le ministère de l’Environnement et d’autres organismes sous sa tutelle au profit de la Société pour une valeur de 1.946.500 DT figure parmi les capitaux propres, et n’a pas encore subi d’amortissement.

En date du 24 Février 2022, le tribunal de première instance de Ben Arous a annoncé un jugement commercial qui met en cause l’ordonnance de paiement réclamé par la société chargée du projet. Le 30 juin 2022, le gouverneur de Ben Arous a ordonné à la société chargée du projet de quitter l’espace revenant à la Sotumag, et le 4 juillet 2022, elle a récupéré définitivement la station.

Des remarques des CC, qui posent question

« La société possède 42 chambres froides. Mais au lieu que ces chambres soient exploitées dans son objectif principal, elles ont été louées en tant que boxe d’emballage s ». La société procède annuellement à un inventaire physique des immobilisations. Les travaux de rapprochement effectués au 31 décembre 2022 ont cependant signalé l’absence de quelques équipements totalement amorties se rattachant aux chambres froides tel que condenseur avec 2 ventilateurs, 12 motos compresseurs, réservoir de liquide, 42 caches, une armoire électrique, 03 Bac d’eau et 14 ventilateurs.

Introduite il y a 45 ans au prix de 15 DT, selon les données de la BVMT, elle n’est plus échangée qu’au prix de 5,5 DT (Nominal 1 DT depuis septembre 2006). Le taux de dividende de cette petite capitalisation (73 MDT) est de 7,64 % et il est en augmentation au moins depuis 2016.