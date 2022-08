3 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu’à fin  juillet 2022

Environ 3 millions de touristes ont visité la Tunisie depuis le début de l’année jusqu’à fin juillet 2022 et les recettes touristiques ont atteint 2 millions de dinars (MD), a indiqué le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine. Il ajouté, lundi, lors d’une visite de travail au gouvernorat de Médenine, que le nombre de s nuitées touristiques s’est élevé à plus de 7 millions , faisant savoir que ces indicateurs se rapprochent de ceux enregistrés en 2019, année de référence.

Et de préciser que la zone touristique Djerba-Zarzis occupe la première place au niveau national en termes de capacité d’accueil, de main d’œuvre et d’unité touristiques.

Depuis le début de l’année jusqu’à fin juillet 2022, environ 510 mille touristes ont visité cette région et les nuitées touristiques se sont élevées à 2 millions 400 mille, soit une hausse de 218% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Le ministre a précisé que les marchés algériens et libyens restent importants pour le tourisme tunisien notamment avec la reprise de l’activité touristique.

Il a fait savoir que le nombre de touristes libyens a atteint à fin juillet 2022, 800 mille visiteurs.