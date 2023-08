3 Startups tunisiennes font levée de fonds chez STB-Invest

« SgharToon », est ne plateforme de télé-thérapie spécialisée dans les difficultés d’apprentissage où les parents, les thérapeutes et les écoles se réunissent pour offrir les meilleurs soins/éducation aux enfants. « Aivataria », est une autre application tunisienne de création d’avatars en 3D et qui réalise des prouesses technologiques pour des opérateurs télécoms. « Unfrauded » en est une 3ème Startup tunisienne logée à la pépinière technopole d’El-Ghazala, qui gère les réclamations d’assurance automobile plus rapidement et plus efficacement pour détecter les fraudes.

Les trois, viennent de réussi une levée de fonds de 100 mille DT chacune auprès de la STB-Invest et sa plateforme « TeamLink » dédiée à l’accompagnement des Startups en Tunisie. L’information a été rapportée par le magazine Entreprise.