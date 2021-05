30% des PC en Tunisie fonctionnent encore sous Windows 7

Kaspersky s’est intéressé aux systèmes d’exploitation utilisés dans le monde et a réalisé une étude basée sur les métadonnées anonymisées des OS fournis par les utilisateurs consentants de son réseau Kaspersky Security Network. Au niveau mondial, près d’un quart (22 %) des utilisateurs de PC sont encore équipés de Windows 7, un système d’exploitation qui n’est plus pris en charge par Microsoft depuis janvier 2020. En Tunisie, ce chiffre s’élève à 30,1%. Lorsqu’un système d’exploitation arrive à la fin de son cycle de vie, aucune mise à jour supplémentaire n’est délivrée par le fournisseur, y compris les correctifs de sécurité.

Bien que le système d’exploitation continue de fonctionner correctement, il peut être la cible de cyberattaques s’il n’est plus pris en charge par le fournisseur. En effet, en l’absence de mises à jour de patchs de sécurité, des vulnérabilités subsistent offrant aux hackers des opportunités supplémentaires d’accéder au système. Par conséquent, une mise à jour du système d’exploitation est essentielle pour protéger efficacement son PC ou réseau d’entreprise.

En Tunisie, 33,4% des particuliers, 24,4% des PME et 41,1% des TPE continuent d’utiliser Windows 7. Les TPE ne disposent pas d’équipes informatique internes dédiées à leur cybersécurité, or un peu plus du tiers (41,1%) d’entre elles sont encore équipées de cette version obsolète et doivent donc plus que jamais s’assurer que leur OS est à jour. A l’heure actuelle, les entreprises peuvent encore bénéficier d’un support étendu et payant de la version 7, mais cela implique des coûts supplémentaires pour une offre qui sera limitée dans le temps.

L’étude Kaspersky montre également que seul un faible pourcentage (moins de 1 %) de consommateurs et d’entreprises utilisent encore sur des systèmes d’exploitation plus anciens tels que Windows XP et Vista, dont le support a respectivement pris fin en 2014 et 2017. A l’échelle mondiale, près d’un quart (24 %) des utilisateurs continuent à exécuter un système d’exploitation Windows obsolète qui n’est plus pris en charge par l’éditeur, contre 31 % en Tunisie, un pourcentage moins élevé que les autres pays de la Région comme le Maroc et l’Algérie mais qui reste quand même trop important, pour la sécurité des utilisateurs.

Fort heureusement, 72 % des utilisateurs dans le monde sont équipés de Windows 10 (uniquement 63,5 en Tunisie), la version la plus récente et la plus sécurisée de Microsoft Windows.