30 présidents et premiers ministres ont confirmé leur participation au Sommet de la Francophonie

Le directeur de la diplomatie publique et de l’information au ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration des Tunisiens à l’étranger et le coordinateur des médias du Sommet de la Francophonie, Mohamed Trabelsi, a confirmé que 30 présidents et premiers ministres sur 54 ont confirmé leur participation au Sommet de la Francophonie.

Lors de son intervention chez Shems Fm, Trabelsi a précisé que le nombre de participants à ce sommet est susceptible d’augmenter, d’autant plus que la plupart des présidents et chefs de gouvernements ont d’ores et déjà confirmé leur participation.

Trabelsi a souligné qu’il y aurait 361 millions de francophones dans le monde, et qu’ils ne représentent que 5% de la population mondiale, mais qu’ils représentent toutefois 16% du produit intérieur brut mondial. Il a, en outre, souligné que les pays francophones contribuent de 8% de la richesse mondiale.