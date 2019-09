37% des constructions en Tunisie ne sont pas autorisées

Le gouvernement n’a pas réussi à mettre fin au phénomène de la construction anarchique. Une enquête réalisée par le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire relève que 37% des constructions dans le pays ne sont pas autorisées et que le nombre de quartiers anarchiques s’élève à environ 1250 sur tout le territoire de la République, un phénomène qui est en forte progression.

Les régions les plus touchées sont Tunis, Ben Arous, Ariana et La Manouba, zones aux grands espaces encore urbanisables. Le manque d’assainissement de base, de services de santé, les canaux d’évacuation des eaux résiduelles et l’exode rural sont dus à la construction anarchique.

Ce désordre a causé des dommages à l’environnement , en raison du dépôt de déchets à grande échelle dans des endroits inappropriés , le manque de moyens appropriés d’élimination des déchets solides , ainsi que le manque de rideaux de protection , des arbres entre autres.

L’habitat précaire continue de proliférer donnant aux environs dess villes un aspect où l’urbain est en déroute ! Plus d’un observateur s’interroge sur l’ampleur d’une pareille situation alors que tous les services étatiques ont des responsables censés mettre de l’ordre dans leurs secteurs respectifs.

Le ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Noureddine Selmi a affirmé dans une interview accordée à Africanmanager, que la construction anarchique a augmenté d’une manière vertigineuse depuis des années et dans les différents gouvernorats de la République.

Il a ajouté qu’une série de décisions seront appliquées afin de mettre fin à cette hémorragie, précisant dans le même contexte qu’un projet de loi en la matière sera présenté lors d’un conseil ministériel arabe et ce en prévision de la prochaine année, en collaboration avec la Ligue arabe.

Le ministre a également affirmé que de vastes campagnes de démolition ont été menées et plusieurs constructions anarchiques ont été détruites par la police municipale, ajoutant que de nombreux citoyens ont exprimé leur attachement à l’application de la loi en vue de préserver l’harmonie du tissu urbain.

On rappelle que la Confédération tunisienne des maires a insisté sur l’organisation d’un dialogue national sur «le rôle de la police municipale dans l’application de la loi et le respect des décisions municipales, en particulier dans la lutte contre les constructions anarchiques dans les zones municipales dans diverses zones du pays. La Confédération a exprimé son mécontentement face à l’incapacité de la police municipale et des agents municipaux de mettre en œuvre les décisions communales prises. Malgré les efforts déployés pour réduire les abus, on constate encore l’existence des constructions anarchiques.

A vrai dire, il n’existe aucune solution miraculeuse pour lutter contre les constructions anarchiques.Cependant, il est primordial et nécessaire de prendre des décisions efficaces et rigoureuses, agir, rapidement et efficacement contre ce symptôme de désespoir des villes!