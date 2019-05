4 prouesses médicales en 48 heures, au CNPTO

Le Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’Organes (CNPTO) a annoncé, mardi, la réussite de quatre opérations de transplantation d’organes à partir d’un donneur en état de mort cérébrale, effectuées les 26 et le 27 mai courant.

Ces opérations consistent en une transplantation cardiaque réalisée au service de chirurgie cardiovasculaire à l’hôpital Rabta, une greffe de foie assurée par le service de chirurgie générale à l’hôpital universitaire Mongi Slim à la Marsa, une greffe de rein au service de chirurgie des reins et d’urologie à l’hôpital universitaire Charles Nicole, et une greffe de rein au service de chirurgie des reins et d’urologie à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax, selon un communiqué du CNPTO publié mardi.

La même source a indiqué que ces opérations ont réussi grâce aux efforts déployés par les équipes médicales, en collaboration avec l’équipe du CNPTO et les directions des différents hôpitaux précités qui ont contribué à rendre cette performance médicale possible.