40% de l’eau de la SONEDE sont volées annuellement

Le vol de l’eau de la SONEDE est devenu un fléau, selon un article publié à ce sujet par le quotidien Assabah du jeudi 15 février.

Le journal a rapporté des révélations qui lui ont été faites à ce sujet par le secrétaire général de la fédération générale des eaux de l’UGTT, Hassine Charni, selon lesquelles la SONEDE perd annuellement 40% d’eau à cause des raccordements anarchiques et des vols directs d’eau à partir de ses réseaux d’exploitation et de distribution des eaux.

20% des citoyens, notamment dans les régions du Sud à partir de Sfax, sont impliqués dans ces actes de vols qualifiés, à travers le raccordement de leurs domiciles, établissements professionnels et même leurs usines, sans autorisation.

C’est principalement dans le gouvernorat de Kairouan que ces atteintes sont concentrées, en sorte que 80% de la consommation d’eau s’y opère de manière anarchique, tel qu’attesté par le grand écart entre les montants des factures et la consommation réelle.

La SONEDE a déposé des plaintes contre de nombreux citoyens et de nombreuses entreprises à ce sujet , atteignant dans le seul gouvernorat de Ben Arous 1500 plaintes, ce qui donne approximativement 20 mille plaintes à l’échelle nationale.