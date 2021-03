4000 nouveaux emplois dans le Sud procurés par le village écologique Djerba-Zarzis

Le projet de village écologique pour les énergies renouvelables Djerba-Zarzis, qui sera réalisé par la société SOLARTECH-Sud, sera soumis à une séance de travail ministérielle, dans les prochains jours, a annoncé mardi, le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines par intérim, Mohamed Bousaïd.

Ce projet a été au centre d’une séance de travail tenue à Tunis, entre le ministre et la directrice générale des Infrastructures Industrielles et technologiques, Nada Lachaal, en présence des représentants de l’AFI, de la direction générale des Energies Renouvelables et de la Transition Energétique, et de cadres du ministère, a indiqué dans un communiqué, le département de l’Industrie.

Ce projet, qui mobilisera un investissement global de près de 220 millions de dinars, permettra la création de 4000 nouveaux postes d’emploi dans les gouvernorats du sud. Il s’étendra sur une superficie totale de 170 hectares. Parmi ses principales composantes, la mise en place d’espaces pour la recherche scientifique, l’innovation, la production biologique, l’énergie, et le dessalement de l’eau, outre la création d’une zone industrielle écologique et des stations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, d’une capacité de 12 mégawatts.

Les participants à cette rencontre ont passé en revue les moyens à mobiliser, afin de surmonter les difficultés techniques du projet et les solutions proposées pour finaliser la mise en place de ses différentes composantes dans les plus brefs délais.