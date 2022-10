411,9 MD d’investissements agricoles privés approuvés au cours des 9 premiers mois de 2022

Les investissements agricoles privés approuvés par l’APIA au cours des 9 premiers mois de 2022 ont augmenté de 30,1% en valeur s’établissant à 411,9 MD contre 316,6 MD au cours de la même période de l’année précédente, selon les dernières statistiques publiées par l’agence.

Selon la même source, 2292 opérations d’investissement ont été approuvées à fin septembre 2022, contre 2258 opérations d’investissement en 2021, soit une évolution de 1,5% en nombre.

Par rapport au plan de développement 2016-2020, les investissements agricoles privés ont enregistré une baisse de 21,4% en nombre et une hausse de 3,4% en valeur.

Ces investissements sont répartis à raison de 252,2 MD pour le secteur de l’agriculture, 36,2 MD pour le secteur de la pêche, 18,3 MD pour l’aquaculture, 54,4 MD pour le secteur des services et 50,8 MD pour la première transformation.

La commission d’octroi d’avantages a approuvé 38 prêts fonciers d’une valeur de 6,3 MD contre 36 prêts d’une value de 5,5 MD durant la même période de 2021. Ces prêts permettront l’intégration de 385 hectares de terres dans le cycle économique contre 350 durant la même période de 2021.

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d’un montant de 113,1 MD, ce qui représente 27,5% du volume d’investissement approuvé contre 96,4 MD en 2021.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, 4758 opérations d’investissement d’une valeur de 955,8 MD ont été déclarées contre 5044 déclarations d’une valeur de 1007,3 MD durant la même période de 2021, se repliant ainsi de 5,7% en nombre et de 5,1% en valeur.

Par rapport au plan de développement 2016-2020, les déclarations ont diminué de 17,6 % en nombre et de 5,9% en valeur.