4e session des concertations politiques tuniso-turques

Les participants à la 4ème session des concertations politiques tuniso-turques, tenues mardi par visioconférence, ont mis l’accent sur le niveau exceptionnel des relations de coopération entre la Tunisie et la Turquie, qui se sont hissées au niveau d’un partenariat stratégique en 2012.

Les directeurs généraux des départements des affaires étrangères des deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations et de les diversifier dans tous les domaines, indique, mercredi, le département des Affaires étrangères.

Les deux parties ont fait valoir le rythme soutenu des visites officielles entre les hauts responsables des deux pays et fait état des préparatifs pour faire réussir les prochaines échéances bilatérales.

Les deux responsables ont évoqué l’impératif d’intensifier les concertations de manière à trouver les solutions adéquates pour rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays et de diversifier les échanges commerciaux.

Il s’agit, également, de consolider la coopération financière entre la Tunisie et la Turquie à travers le parachèvement des mesures nécessaires qui permettraient à la Tunisie de bénéficier de lignes de financement accordées par des institutions financières turques, dont la Banque Turque pour l’importation.

Les deux parties ont passé en revue les différents projets financés par l’Agence Turque de crédit pour l’export EXIMBANK et l’Agence Turque de coopération et de coordination (TIKA).

Sur un autre plan, les deux parties ont convenu de la nécessité d’impulser la coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture. Il est question concrètement de suivre des programmes communs dans ce secteur, notamment en ce qui concerne l’ouverture d’un centre culturel tunisien à Istanbul et le parachèvement des mesures nécessaires à cet effet.

La 4ème session des concertations politiques tuniso-turques a abordé également les moyens d’activer la stratégie commune pour la coopération bilatérale dirigée vers l’Afrique, en intensifiant et en coordonnant les efforts dans le but de réaliser la complémentarité et de recourir aux avantages différentiels des deux pays pour les exploiter à bon escient et établir des relations de partenariat fructueuses avec les pays africains.

Le directeur général du département des Affaires étrangères pour l’Europe, l’Union Européenne et la Méditerranée, Nabil Ammar, a présidé les travaux côté tunisien. La Turquie était représenté par le directeur général des Affaires politiques bilatérales avec le Moyen-Orient et l’Afrique du nord au sein du ministère turc des Affaires étrangères.