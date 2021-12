–        5 MDT pour un « Plan Bouffe »

C’est entre trois amis, Abdallah Khlif, Mohamed Kotti et Saif Batka, qu’est né en avril 2014 le projet de restauration rapide baptisé « PLAN B ». 2015 connaîtra un tournant décisif qui marquera pour longtemps l’évolution et le devenir de l’entreprise PLAN B. Fort du succès rencontré auprès de ses clients et animé par l’ambition de développer ses activités, Abdallah Khlif, désormais seul maître à bord, a adopté un modèle de développement en réseau, dit franchise.

- Publicité-

– Au début, il y avait Abdallah Khlif

Plan B est aujourd’hui l’une des plus grandes chaînes de restauration rapide en Tunisie avec 28 points de vente répartis sur tout le territoire national, de Bizerte à Djerba. Il fonctionne autour de différentes structures qui constituent un « one stop shop », en fournissant aux points de vente leur approvisionnement en tous genres, et en gérant pour leur compte les aspects logistiques et administratifs.

La chaîne a adopté un modèle d’expansion à travers le développement d’un réseau de franchisés, et la centralisation de l’approvisionnement en matières premières, ainsi que du développement commercial, l’assistance et l’encadrement technique, et tous les autres aspects logistiques et administratifs. Le groupe s’est rapidement affirmé grâce à ses prestations de qualité et son innovation continue à travers le développement de nouveaux concepts, dont Terminal A et Combo, et compte poursuivre son expansion à travers de nouvelles marques et dans d’autres pays que la Tunisie.

– Mehdi Setthom, la Biat, le CDC et l’argent de l’USAid ont pris la suite

Lancée en 2018, « Inma Holding », est une société de capital investissement dédiée aux PMEs tunisiennes et lancée par la société de conseil financier Mediterranean Corporate Finance (MCF) de Mehdi Setthom, et comptant parmi ses actionnaires la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) qui est un fonds d’investissement américain qui gère des fonds de l’USAid et que représente en Tunisie Mme Hela Kaddour Fourati et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Ayant un champ d’action diversifié lui permettant d’avoir recours à des instruments d’investissement variés, INMA Holding pourra participer directement en fonds propres, mais également en quasi fonds propres et en dette mezzanine. La holding s’intéresse en priorité aux PME en phase de croissance, mais aussi à celles qui sont en phase de restructuration financière.

Au-delà de l’apport de fonds, elle accompagne les sociétés partenaires dans leur développement en s’impliquant dans la gouvernance et en mettant à leur disposition l’expertise opérationnelle, financière et sectorielle de ses équipes ainsi que son réseau d’experts et de partenaires.

– 5 MDT pour un « Plan Bouffe »

Elle vient d’annoncer un investissement de 5 millions de dinars dans « ABK Groupe », détenteur de la marque de restauration rapide Plan B. Le soutien de INMA Holding va permettre au Groupe d’accélérer son développement, et ce, principalement autour des 3 axes que sont la poursuite du développement du réseau Plan B en Tunisie, son développement à l’international et la mise en place de nouveaux réseaux de restauration rapide. De nouvelles enseignes viennent notamment de voir le jour, un concept « Bars à Pâtes » baptisé Terminal A, et un concept de « food compositor » baptisé Combo.

A l’occasion de cet investissement, Abdallah Khlif Directeur Général du Groupe, qui reste injoignable, a déclaré que « grâce aux fonds ainsi levés, le Groupe pourra passer à un autre niveau d’extension commercial national et surtout exporter son savoir-faire tunisien au Maghreb dans un premier temps et à moyen terme en Europe »

De son côté, Fatma Merai, directrice générale de INMA Holding qui se garde de divulguer la recette de cet investissement où il y a pourtant de l’argent public (CDC) a ajouté que « cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de INMA Holding d’accompagner les PMEs tunisiennes à fort potentiel dans leur développement et nous sommes convaincus que le Groupe Plan B saura mener à bien ses objectifs de croissance. »