5 milliards DT, facture de Covid-19 pour les finances publiques

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les finances publiques est estimé à 5 milliards de dinars, a déclaré le ministre des Finances, Nizar Yaiche dans une vidéo postée, mercredi soir, sur la page Facebook du ministère.

» Les finances publiques sont confrontées actuellement à une situation très difficile « , a-t-il déploré, soulignant qu’une enveloppe supplémentaire de 8 milliards de dinars doit être injectée dans le budget de l’Etat pour couvrir les dépenses.

» Quand on additionne ces deux chiffres, ça fait beaucoup trop pour une année « , a-t-il regretté.

Et d’ajouter que le déficit public va dépasser les 3% du PIB prévus dans la loi de finances de 2020 et sera ainsi, au dessus de 5%.

Dans cette vidéo, le ministre des Finances est également revenu sur l’endettement public qui, selon lui, va encore s’aggraver et dépasser les 85% en 2020.

Pour sortir de la crise, a-t-il dit, la priorité est de mettre en place un programme de sauvetage économique du pays au titre des 12 mois à venir pour être en mesure de réussir la phase de reconstruction.

» La relance économique demeure tributaire de l’amélioration de l’environnement des affaires et d’investissement mais surtout du climat politique du pays « , a-t-il insisté.

Et de poursuivre que certaines agences internationales de notation financière consacrent 50% de la note au climat politique, déclarant que les tiraillements politiques n’arrangent ni les investisseurs privés ni étrangers.

Par conséquent, a-t-il souligné, il est impératif de rester à l’écart de ces tergiversations et de faire preuve d’union nationale pour réussir la relance économique du pays.