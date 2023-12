50 organisations demandent à Washington de décréter le Soudan en «situation d’atrocité»

Cinquante ONG et organisations de la société civile américaine demandent que les États-Unis décrètent le Soudan en « situation d’atrocité ». Elles ont envoyé une lettre le 30 novembre 2023 au secrétaire d’État américain, Anthony Blinken. La « situation d’atrocité » est un niveau d’alerte reconnu par Washington qui peut débloquer une réponse diplomatique ou humanitaire.

Dans leur courrier, les signataires expliquent que l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui s’affrontent depuis le 15 avril 2023, ont un usage systématique de la violence contre les civils, les écoles et les hôpitaux étant notamment des cibles privilégiées.

Les signataires dénoncent également les violences ethniques au Darfour, qui « ressemblent au génocide qui a commencé 20 ans plus tôt ».

La semaine dernière, l’envoyée spéciale des Nations unies pour la prévention du génocide a alerté sur les exactions commises au Darfour où plus de 1 500 personnes de la communauté Masalit ont été tuées, début novembre.

