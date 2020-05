51 millions d’euros de l’UE en soutien à l’offre touristique de la Tunisie

Un nouveau programme de l’Union européenne intitulé « Tounes Wijhetouna » (Tunisie, notre destination) vise à diversifier et à renforcer la qualité de l’offre touristique en Tunisie, tout en créant des partenariats bénéfiques entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, du design, des produits du terroir et du patrimoine culturel du pays, a déclaré la délégation de l’UE en Tunisie sur sa page Facebook.

Le programme de 51 millions d’euros – dont 45 millions d’euros ont été directement alloués par Bruxelles – durera six ans et comportera trois grands volets : la diversification et le renforcement de l’offre touristique, le renforcement des chaînes de valeur dans l’artisanat et le design, et la promotion du patrimoine culturel.

Le programme sera mis en place respectivement par GiZ, l’agence allemande de coopération internationale, par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et par Expertise France.