54 mille candidats au concours d’entrée aux collèges pilotes cette année

Le nombre de candidats au certificat de fin d’études d’enseignement de base et au concours d’entrée aux collèges pilotes pour l’année scolaire 2021 a atteint, respectivement, 28 mille 800 et 54 mille candidats. Le nombre des candidats au baccalauréat a quant à lui augmenté, par rapport à l’année dernière, a indiqué le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Omar Ouelbani.

Le nombre de candidats à l’examen de fin d’études d’enseignement de base technique s’est établi à 300 candidats, a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Education se penche actuellement sur la fixation de la liste des collèges et lycée pilotes, objets des concours, apprend-on de même source.

Le nombre des candidats à l’examen du baccalauréat, a atteint les 145 500 candidats, pour marquer le deuxième plus grand nombre de candidats après l’année 2008 avec 156 000 candidats.

La section de l’économie et de la gestion se classe première avec le plus grand nombre de candidats (47 000 candidats), suivie de la section sciences expérimentales avec 32 000 candidats, de la section lettres avec 27 500 candidats, puis des Sciences techniques avec 20 150 candidats.

Pour la section des mathématiques, le nombre des candidats s’élève à 10 500 élèves contre 7170 pour l’informatique et 1370 pour la section sport.

Rappelons qu’il a été décidé d’annuler l’épreuve de l’éducation physique (bac sport) pour les candidats au baccalauréat 2021 après une évaluation de la situation générale par les services des ministères de l’éducation et ceux de la jeunesse, des sports et de l’insertion professionnel, avait indiqué jeudi Omar Ouelbani, directeur général des examens au ministère de l’Education.