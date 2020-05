Plus de 50 mille candidats pour 4025 postes dans les collèges pilotes

La capacité d’accueil des collèges pilotes pour l’année scolaire 2020/2021 est fixée à 4025 postes selon l’arrêté du ministre de l’éducation du 19 mai 2020, publié dans le dernier numéro du journal officiel de la république tunisienne (JORT).

Pour les six collèges pilotes du Grand Tunis (régime demi-pension), la capacité d’accueil est fixée à 300 postes pour le collège du Lac (Tunis1), 225 pour le collège Rue Ali Trad (Tunis1), 200 pour le collège Khaznadar (Tunis2), 150 pour le collège pilote d’El Menzah 5 (Ariana), 200 pour le collège pilote de Mégrine (Ben Arous) et 150 pour le collège de Manouba.

Au niveau des régions (Régime pension complète), il existe 50 postes au collège de Zaghouan, 150 à Bizerte, 125 à Béja, 150 à Jendouba, 125 au Kef, 75 à Siliana, 200 à Kasserine, 125 à Sidi Bouzid, 250 à Gafsa, 50 à Tozeur, 50 à Kébili, 50 à Tataouine, 125 à Medenine, 175 à Gabès, 275 à Sfax1, 175 à Kairouan, 75 à Mahdia, 200 à Monastir, 200 à Sousse et 175 à Nabeul.

Quelque 52889 candidats passeront les épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes les 29 et 30 juin 2020.