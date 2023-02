580 000 morts et disparus au large des côtes tunisiennes en 2022

L’année 2022 a été en tout point tragique en termes de migration clandestine, s’étant soldée par la mort et la disparition de plus de 580 000 personnes au large des côtes tunisienne, selon le porte-parole officiel du Forum pour les droits économiques et sociaux, Romdhane Ben Amor.

Dans une déclaration à Radio IFM, il a souligné que ces chiffres montrent la profondeur du drame qui se déroule près du littoral tunisien et qui est appelé à perdurer, expliquant que les politiques de l’Union européenne ont transformé la mer Méditerranée en cimetière et transformé le corps de garde-côtes tunisiens en simple garde-frontière de l’Europe, a-t-il dit.