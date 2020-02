5èmes jeux arabes féminins des clubs: Le CS Sfaxien dans le Groupe A

L’Equipe féminine du CS Sfaxien (séniors) de volley-ball qui participe aux 5es jeux arabes des clubs (2-12 février à Sharjah), évoluera au sein du Groupe A aux côtés du club émirati de Sharjah, de l’Université saoudienne et du sporting Alexandrie égyptien.

Quatorze joueuses ont pris part au voyage. Il s’agit de Khouloud Sammoud, Jihène Mohamed, Amina Mansour, Nouha Bouraoui, Marwa Boughanmi, Fatma Kharrat, Meyssa Lengliz, Ahlem Traï, Aziza Samet, Aya Ismaïl, Cherouk Kalaï, Dhouha Ngazou, la Brésilienne Caroline Pirito et l’Italienne Nicolle Del Rio.

Le groupe B compte, quant à lui, le GS pétroliers d’Algérie, Al Ahli du Bahreïn, Teldra de Syrie, Al-Wasl Al Imarati et Dalashal de Jordanie.

La formation sfaxienne entrera en lice pour le compte du premier tour face au sporting d’Egypte le 4 février (13h) avant d’affronter le club de Sharjah, mercredi 5 février (17h) et l’Université saoudienne, samedi 8 février (16h).

Voici le programme des rencontres du CSS:

Mardi 4 février (13h):

CS Sfaxien – Sporting Egypte

Mecredi 5 février (17h):

CS Sfaxien – Sharjah

Samedi 8 février (16h):

CS Sfaxien – Université saoudienne

Lundi 10 février : Quarts de finale

Mardi 11 février : Demi-finales

Mercerdi 12 février : Finale