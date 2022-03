60 M€ de la BAD à la BH Bank, pour les PME

La BAD a récemment annoncé avoir accordé une ligne de crédit de financement du commerce de 60 millions d’euros à la

, pour soutenir les PME et les grandes entreprises manufacturières tunisiennes. La Banque envisage également une assistance technique de 1 million d’euros pour améliorer son système de gestion des risques et renforcer sa capacité à financer les PME. Dans son communiqué, la BAD a aussi indiqué que, « compte tenu de l’accès limité aux ressources à moyen terme et du coût élevé du refinancement, cette ligne de crédit constituera une source de financement à moyen terme abordable pour la BH Bank.

Cela encouragera aussi davantage les banques internationales à accorder davantage de lettres de crédit de confirmation à la BH. L’additionnalité de la Banque dans cette transaction, est d’aider la BH à surmonter les contraintes du marché local, en fournissant des ressources stables en devises qui seront utilisées pour octroyer des lignes de financement du commerce aux PME ».