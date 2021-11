67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération : Jerandi chargé de se rendre en Algérie

Le chef de l’Etat Kais Saied a chargé le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, de se rendre, ce dimanche soir, en Algérie, pour transmettre ses félicitations au Président Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

- Publicité-

« C’est une occasion pour partager avec les frères algériens, la commémoration de ce glorieux anniversaire », a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

D’après le département, le déplacement du ministre des AE en Algérie, traduit la profondeur des liens de fraternité entre les deux pays et leur croyance en l’unité du destin et de l’avenir, partant d’un héritage commun de civilisation et de lutte ».

Le ministère a mis l’accent, sur les épopées « historiques » connues par les deux peuples tunisien et algérien, pour réaliser la liberté et la souveraineté nationale, des épopées qui resteront une inspiration pour les générations futures à travers l’histoire.