70% des surfaces cultivées en tomates ont été endommagées

Le membre de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Anis Kharbech, a déclaré aujourd’hui, lundi 19 juin 2023, sur les ondes d’Express Fm, que les pluies des mois de mai et juin ont profité aux oliviers et aux arbres fruitiers, mais qu’elles ont causé de nombreuses maladies pour les tomates de saison destinées à la transformation, en particulier dans la région de Nabeul.

Ila rappelé que le gouvernorat de Nabeul est le premier au niveau national, soulignant que les surfaces cultivées cette saison ont diminué d’environ 20% par rapport à l’année dernière.

Il a expliqué que les surfaces cultivées cette saison sont estimées à 3500 hectares, soulignant qu’environ 100% des zones ont été endommagées et que le pourcentage de dommages a atteint 70% dans certaines exploitations agricoles .

Il a souligné que l’impact rejaillira sur le niveau de production et de productivité, et donc une pénurie des tomates en conserve, indiquant que la pénurie ne sera pas perceptible pendant cette période, mais le sera au cours des mois de mai et juin 2024.

Kharbech a, en outre, affirmé que ces dommages se traduiront par l’accumulation de dettes pour les agriculteurs, appelant à la nécessité de les soutenir et d’allouer des compensations en leur faveur, soulignant l’importance de la vulgarisation agricole et son rôle dans la réduction des dommages dans de tels cas.