8 banques tunisiennes diversement notées par Capital Intelligence en lien avec le risque souverain

L’agence internationale de notation de crédit, Capital Intelligence Ratings, a rendu publiques, ce lundi 2 décembre, les notes qu’elle a attribuées à huit banques tunisiennes dans la foulée du changement de l’évaluation du risque souverain de la Tunisie. Pour la plupart, les notes ont été abaissées avec toutefois des perspectives stables, et dans une bien moindre mesure, soit relevées ou confirmées, toutes assorties de perspectives stables, également. En voici le détail :

ATB : B+ avec perspective stable

Capital Intelligence Ratings (CI), l’agence internationale de notation de crédit, a annoncé lundi 2 décembre qu’elle a abaissé de ” BB- ” à ” B+ ” la note à long terme en devises de l’Arab Tunisian Bank (ATB). Dans le même temps, CI Ratings a confirmé la note à court terme en devises étrangères de la Banque à ” B “. La perspective à long terme demeure stable. La Banque s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque de ” b “, assortie d’une perspective stable, ainsi qu’une note de ” solidité financière de base ” de ” bb- “.

BIAT : B+ avec perspective stable

CI Ratings a également annoncé ce lundi avoir abaissé la note à long terme en devises étrangères de de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) de BB-‘ à’B+’. Dans le même temps, l’agence a confirmé la note à court terme en devises étrangères à ” B “. La Banque s’est également vu attribuer la note de crédit intrinsèque de ” b+ ” et la note de ” solidité financière ” de ” bb “. Les perspectives pour le long terme l’intrinsèque sont stables.

Attijari : B+ avec perspective stable

Capital Intelligence a rétrogradé la note à long terme en devises étrangères d’Attijari Bank) de BB-‘ à’B+’. Dans le même temps, Elle a confirmé la note à court terme en devises étrangères de la Banque à ” B “. La Banque s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque de ” b+ ” et une note de ” solidité financière ” (CFS) de ” bb+ “. Les perspectives pour le long terme et l’intrinsèque sont stables.

BT : solidité financière à bb

L’agence internationale de notation de crédit Capital Intelligence Ratings, a annoncé aujourd’hui, lundi, avoir abaissé la note à long terme en devises étrangères de la Banque de Tunisie (BT) de ” BB- ” à ” B+ “. Parallèlement, CI Ratings a confirmé la note à court terme en devises étrangères à ” B “. La Banque s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque de ” b+ ” et une note de ” solidité financière ” de ” bb “.

La BNA émerge du lot

CI Ratings, a annoncé lundi aujourd’hui qu’elle a relevé la note à log terme en devises étrangères de la Banque Nationale Agricole (BNA) de ” B- ” à ” B+ ” et a confirmé sa note à court terme en devises étrangères à ” B “. La Banque s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque (RBS) de ” b “, une note de solidité financière (CFS) de ” b+ ” et une note de soutien extraordinaire ESL modérée Les perspectives sont stables.

UBCI : Perspective stable

En revanche, Capital Intelligence Ratings a annoncé avoir abaissé la note à long terme en devises étrangères de l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) de ‘BB-‘ à’B+’. Dans le même temps, CI Ratings a confirmé la note à court terme en monnaie étrangère de la Banque à ” B “. La Banque s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque (BSR) de ” b+ ” et une notation de ” solidité financière de base ” (CFS) de ” bb+ “. Les perspectives FCR et BSR Outlook sont stables.

Amen : B avec perspective stable

L’agence de notation CI Ratings, a annoncé le même jour qu’elle a abaissé la note à long terme en devises étrangères (LT FCR) d’Amen Bank de ‘B+’ à ‘B’. Dans le même temps, CI Ratings a confirmé la note à court terme en devises étrangères (ST FCR) à ” B “. Amen s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque (BSR) de ” b ” et une note de solidité financière (CFS) de ” bb- “. Les perspectives demeurent stables.

STB : Notes confirmées

Capital Intelligence Ratings, a annoncé lundi qu’elle a confirmé les notes à long terme et à court terme en devises étrangères de la Société Tunisienne de Banque (STB) à respectivement ” B+ ” et ” B “. La Banque s’est également vu attribuer une note de crédit intrinsèque de ” b ” et une note de solidité financière de ” b+ “. Les perspectives sont stables.