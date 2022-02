8 nouvelles startups font leur « Demo-Day »

Flat6Labs revient avec 8 nouvelles startups pour célébrer son Demo Day Hiver 2022 en Tunisie qui s’est déroulé en ligne le Jeudi 10 Février 2022 avec plus de 57,000 spectateurs . De la Fintech à la Retailtech en passant par le E-learning, le Business Software et la Foodtech, les startups de la 8ème cohorte de Flat6Labs en Tunisie couvrent des secteurs d’activité aussi diversifiés qu’innovants.



Depuis 2017, Flat6Labs a été soutenu par des partenaires infaillibles tels que le TAEF (Tunisian American Enterprise Fund), la BIAT, Meninx Holding, la Société Financière Internationale (IFC) membre du Groupe de la Banque mondiale, et ainsi que Sawari Ventures.



“Malgré la crise économique engendrée par le Covid-19, Flat6Labs a continué son rythme régulier d’investissements dans les entreprises innovantes en Tunisie. Les 8 startups que nous avons accompagnées durant ce cycle ont travaillé pour créer de nouvelles opportunités malgré l’adversité de la situation en utilisant la technologie et grâce à leur persévérance” souligne Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs.



Anava Seed Fund, le véhicule d’investissement de Flat6Labs en Tunisie, a investi jusqu’à présent 16 millions de Dinars dans 60 startups. “Ces startups ont réussi à lever 35 Millions de Dinars de la part d’autres investisseurs et ont créé plus de 7,000 emplois directs et indirects” témoigne Walid Triki, Managing Partner de Flat6Labs.



Les startups faisant partie de ce cycle sont:

– Deepera : Un assistant virtuel intelligent pour le conseil en investissement

– Fenix : Une plateforme SAAS qui permet aux entreprises de gérer leur inventaire multicanal et leurs ventes en temps réel

– Finbudd : Un accélérateur de préparation en ligne pour les candidats aux certifications financières

– Kamioun : Une application mobile qui permet aux petits commerçants de reconstituer leur stock et de gérer leur activité

– Konnect : Une solution de paiement simple et complète immédiatement disponible pour tous

– MyMall : Une place de marché pour les ventes flash et privées en ligne

– Paymee : Une plateforme de payment facile à utiliser avec des fonctionnalités avancées pour les entreprises en ligne

– Poslik : Un système de point de vente connecté pour les restaurants et salons de thé



Il est possible d’entrer en contact avec les startups via ce lien: https://www.flat6labs.com/demoday/winter-2022-demo-day-in-tunis/