Linedata et Moovjee s’unissent pour soutenir les startups et les entrepreneurs tunisiens

Linedata, éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui son partenariat stratégique avec Moovjee, une structure d’accompagnement des jeunes entrepreneurs internationale et reconnue dans la région. Ensemble, ils s’engagent à accompagner les jeunes startups et entrepreneurs tunisiens dans leur développement local.

L’objectif est de préparer les startups pour le « pitch day », un moment clé où elles doivent convaincre investisseurs et partenaires potentiels. Moovjee apporte son expertise en mentorat et en développement commercial, tandis que Linedata met à disposition son savoir-faire technologique en aidant les startups à préparer leurs prototypes, à réaliser des tests techniques et à valoriser leurs produits.

« J’ai pu participer en 2022 au Prix Moovjee, ce qui m’a donné l’opportunité de ‘pitcher’ mon projet au sein du Lab Innovation de Linedata Tunis. Cette expérience a été très excitante et enrichissante pour moi en tant qu ‘entrepreneure, elle m’a permis d’établir des liens avec des professionnels du secteur, de découvrir une équipe accueillante et professionnelle, et surtout une entreprise réputée dans le domaine de la technologie. » indique Yasmine Selmi, CEO de Kids Protect, lauréate du prix Kids Protect 2022 de Moovjee, mentorée alors par Linedata. Cette collaboration témoigne de l’engagement fort de Linedata à soutenir les jeunes entrepreneurs, à créer des emplois et à encourager les nouvelles technologies émergentes, telles que les technologies vertes et la fintech. En travaillant avec des universités et en sensibilisant aux enjeux financiers, Linedata souhaite contribuer au développement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

« Ce partenariat entre Linedata et Moovjee fait émerger de nouvelles perspectives passionnantes pour l’entrepreneuriat en Tunisie », affirme Elyes Talmoudi, Président et Entrepreneur chez Moovjee. « En combinant l’expertise de Moovjee en mentorat et en développement commercial au savoir-faire technologique de Linedata, nous sommes convaincus que nous pouvons aider les startups à se lancer avec succès sur le marché tunisien, en stimulant l’innovation, en créant des emplois et en favorisant les connexions avec les universités et les acteurs financiers. »

« Cet engagement aux côtés de Moovjee pour soutenir les startups et les entrepreneurs tunisiens fait partie intégrante de notre envie de favoriser l’innovation, de l’accompagner et de l’aider », ajoute Mondher Merai, Directeur des Centres d’Excellence de Tunis, Casablanca et Riga chez Linedata. « Nous croyons fermement en leur potentiel et à l’importance du soutien d’entreprises privées pour leur croissance. Ce partenariat contribuera très certainement à créer des opportunités d’emploi et à promouvoir les nouvelles technologies au service de l’économie et de la société à l’échelle nationale. ». Linedata jouera également un rôle clé dans la sélection des startups participantes au programme de mentorat de Moovjee et au Prix Moovjee. Ce partenariat prometteur pourrait s’étendre à d’autres régions où Moovjee est présent, notamment en Afrique du Nord et au-delà.