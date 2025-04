800 millions de mètres cubes d’eaux souterraines exploitées anarchiquement

En 2023, 133 % des ressources en eaux souterraines, soit 3 milliards 203 millions de mètres cubes, ont été exploitées, selon l’agronome Anis Ben Rayana, précisant que 800 millions de mètres cubes de ces eaux ont été exploités de façon anarchique et sans discernement.

Ila déclaré lors de l’émission « Expresso Week-end » que 86 % des eaux souterraines ont été allouées au secteur agricole en 2023, dont 61 % ont été autorisées et 25 % ont été exploitées anarchiquement, selon les chiffres de la Direction générale des ressources en eau.

Il a ajouté que 11,8 % des eaux souterraines étaient utilisées pour l’eau potable, 1,8 % pour le secteur industriel et 0,04 % pour le secteur touristique en 2023.

Ben Rayana a parlé du projet de la carte des ressources en eau en Tunisie, qui comprend 129 systèmes d’eau divisés en sept régions, notant que cette carte a montré que 2 milliards et 412 millions de mètres cubes de ressources en eau souterraine en Tunisie peuvent être exploités annuellement.

Ila constaté une grande exploitation des eaux souterraines en Tunisie, qu’elles soient renouvelables ou non renouvelables, appelant à rationaliser l’utilisation de ces eaux et à les préserver.

- Publicité-