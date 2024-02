80,9% des enfants ont subi une violence de leurs mères ou personnes en charge

L’Enquête nationale par grappes à indicateurs multiples sur la situation de la mère et de l’enfant en Tunisie 2023 (MICS-2023) dont les résultats ont été présentés, lundi à Tunis, a révélé que 80,9% des enfants âgés de un à 14 ans ont subi une méthode de discipline violente par leurs mères ou personnes en charge.

Ainsi, 8 enfants sur 10 subissent une discipline violente sous forme de châtiments corporels ou d’agression psychologique par ceux qui sont censés leur fournir protection et soins. Le taux d’exposition des enfants à la violence au sein de la famille a diminué en 2023 pour atteindre 80 pour cent, contre 88,1 pour cent en 2018. L’enquête considère que malgré cette diminution, les données de l’enquête MICS 2023 sur la violence, demeurent préoccupantes.

19,7% des mères ou des personnes en charge des enfants croient que des châtiments physiques sont nécessaires pour mettre un enfant sur la bonne voie, l’élever ou l’éduquer correctement. Presque 1 mère sur 5 pense que la punition physique est nécessaire pour élever et éduquer un enfant. Cette croyance est également plus présente chez les répondantes de niveaux pré primaire ou primaire (23,3% et 24,2%) que chez celles de niveau supérieur (17,1%).

L’enquête a concerné 11 mille familles réparties sur l’ensemble du territoire de la République (7326 famille dans les milieux urbains et 3674 en zones rurales)

La MICS Tunisie 2023 a été réalisée par l’Institut National de la statistique (INS) avec la coordination du ministère de l’économie et de la planification (MEP) avec l’appui technique et financier de l’UNICEF et les contributions de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et la Banque Allemande de Développement (KfW).

La Tunisie a réalisé 5 tournées de l’enquête par grappes à indicateurs multiples : MICS2 en 2000, MICS3 en 2006, MICS4 en 2011/2012, MIC6 en 2018 et la dernière en 2023.