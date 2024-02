A Brazaville, Nabil Ammar réaffirme l’attachement de la Tunisie en faveur d’une «solution politique» en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a réaffirmé, lundi, la position de la Tunisie en faveur d’un règlement politique en Libye.

La position tunisienne a été exprimée par le chef de la diplomatie tunisienne lors d’une allocution prononcée, aujourd’hui, lundi, dans le cadre de sa participation au sommet des pays-membres du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, tenu à Brazzaville, la capitale congolaise.

Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé en outre la volonté de la Tunisie d’œuvrer autant que possible à rapprocher les vues et les positions des différentes parties libyennes en vue de parvenir à un règlement pacifique fondé sur une solution inter-libyenne loin de toute forme d’ingérence étrangère.

Pour le chef de la diplomatie tunisienne, l’objectif ultime de la politique tunisienne dans le dossier libyen étant en premier et en dernier ressort de « préserver l’unité de la Libye » et « d’assurer la sécurité et la stabilité de son peuple frère. »

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que le président de la République, Kais Saïed soutient fermement cette position de principe, laquelle trouve sa parfaite illustration dans l’accueil par notre pays du Forum de dialogue politique libyen sous l’égide des Nations Unies, le 9 novembre 2023, et la visite officielle rendue par le chef de l’Etat en Libye au lendemain de la prise de fonction des autorités libyennes issues du processus de Genève, le 17 mars 2021.

Le ministre a rappelé, dans ce contexte, l’appel lancé par le chef de l’Etat à l’adresse des frères libyens en vue d’unir leurs rangs autour d’un « projet national global » qui soit en mesure de restaurer la sécurité et la stabilité de la Libye, de favoriser son rôle-clé dans la préservation de la sécurité de la région.

Ce projet doit être propulsé en coopération avec toutes les parties et les organismes internationaux, dont notamment l’Union africaine (UA) et les Nations Unies (ONU).

Le ministre Nabil Ammar a en outre affirmé que ce sommet représente sans nul doute « une occasion privilégiée » pour rapprocher les vues et les perceptions et unifier les efforts en faveur d’une réconciliation nationale globale, se félicitant des efforts de toutes les parties en faveur du règlement pacifique de la crise libyenne.

Dans ce contexte, il a transmis les remerciements du Président de la République, Kais Saïed, à son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso, à la tête du comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, pour booster le processus de réconciliation nationale libyenne.