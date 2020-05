A.Mekki : « Le congrès d’Ennahdha est devenu une nécessité impérieuse »

Le dirigeant à Ennahdha et ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a affirmé que le congrès de son parti est devenu une nécessité comme c’est le cas pour ceux des autres formations politiques et organisations.

Intervenant, vendredi, sur les ondes de la Radio nationale, il a ajouté que ces assises seront au centre de la prochaine du conseil de la Choura, laquelle coïncide avec l’anniversaire de la fondation d’Ennahdha.

A la question de savoir s’il soutient le maintien de Rached Ghannouchi à la tête du mouvement, Mekki a mis l’accent sur la nécessité de l’alternance dans l’exercice des responsabilités au sein des partis politiques, estimant qu’il est inopportun de soulever en ce moment cette question alors que Ghannouchi est l’objet d’attaques « injustes et immorales ».

Il a invoqué des « raisons politiques et morales » pour dire qu’il soutient Rached Ghannouchi visé, selon lui, par une sorte d’assassinat politique en tant que « symbole de la transition démocratique en Tunisie.

S’agissant de sa candidature à la présidence du mouvement Ennahdha, Abdellatif Mekki a déclaré que « pour l’heure il ne se porte candidat », ajoutant que « l’essentiel est que le congrès se tienne ».