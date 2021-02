A presque 5 Milliards DT, ils pourraient moins faire cette année

Malgré la crise du Covid-19 et les effets des mesures décidées en 2020 pour soulager les finances des entreprises touchées par le confinement, les banques s’en tirent plutôt à bon compte. En effet, durant l’année 2020, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées sur la bourse de Tunis a atteint 4,999 Milliards DT, contre 4,945 Milliards DT sur l’année 2019, soit une légère progression de 1,1%. Une progression qui ressemble plus à une stabilisation qu’à une amélioration. Mais une stabilisation au goût de performance, au vu des effets des mesures prises dès le début de 2020 par le gouvernement Fakhfakh, de triste mémoire.

Comme nous le faisions déjà remarquer, c’est la Biat qui trône au-dessus de toutes les banques du secteur, avec un PNB et des revenus qui avoisinent le Milliard DT. Une banque qui avait fait, cette année comme en 2020, la plus grosse offre pour la demande d’un crédit en devises, fait récemment par le ministère des Finances, alors que certaines autres à participations étrangères n’auraient fait aucune offre.

Suivent ensuite les trois banques publiques, dont le PNB cumulé l’année dernière est monté à presque 1,8 Milliard DT. Des banques publiques, qui avaient aussi apporté une bonne contribution à l’effort de l’Etat pour mobiliser le plus de ressources internes, en monnaie locale comme en devises, pour financer le budget de l’Etat.

– Voici pourquoi elles gagnent toujours autant d’argent, malgé le Covid

Malgré le Covid-19 et le lourd confinement qui en avait alors résulté, les banques tunisiennes font toujours de bons revenus. La plus importante progression a été faite par la Wifak Bank qui a presque doublé ses revenus (+40,9 %), et la plus petite a été celle d’une banque marocaine de droit tunisien.

Cette progression du PNB du secteur bancaire tunisien s’explique d’abord par les revenus des BTA (Bons de Trésor assimilables) qui sont en fait des crédits, rémunérés, accordés par les banques à l’Etat tunisien. Une manière de récolter presque de l’argent facile et garanti par l’Etat, et un portefeuille de placement qui rapporte très bien aux banques, sans autres formes de charges de structure ou autre. Les bons chiffres des banques s’expliqueraient aussi par la stabilité du TMM. Une quasi-stabilité, qui a fait que les marges d’intermédiation des banques restent intactes. Cette marge pourrait, au contraire, diminuer en cas de nouvelle baisse du TMM cette année après celle de 50 points de base de 2020.

Pour le produit d’exploitation provenant directement de la clientèle, nous pensons qu’il est trop tôt pour quantifier le réel effet du Covid-19 sur les revenus des banques, et en amont sur les revenus des entreprises clientes des banques dont l’activité avait été marquée par l’inertie en 2020. Cela est visible, notamment, dans la baisse des chiffres du commerce extérieur.

Cet effet pourrait être visible dans les états financiers 2021 et pourrait montrer ses répercussions négatives sur les revenus des banques, et même leurs bénéfices, la véritable facture du Covid-19 n’ayant pas encore été totalement dressée. La BCT, qui avait demandé aux banques de ne pas distribuer des bénéfices en 2019 et leur demanderait de le faire parcimonieusement pour 2020, y prépare déjà les banques de la place, qui pourraient être amenées à provisionner plus en 2021 les risque avérés de leurs clients.

– Les boursicoteurs anticipent déjà la baisse

Sur la bourse, c’est autre chose. Malgré une hausse du PNB, l’indice boursier des banques tunisiennes avait fini l’exercice 2020 en berne à -18,45 %. L’indice boursier réflète en fait le comportement boursier du papier de chaque banque. La baisse signifie en fait que l’actionnaire a peur des perspectives de ce papier, et anticipe déjà une possible dégradation des chiffres du secteur bancaire. Cette anticipation boursière n’a d’ailleurs pas concerné que les banques, et a même été plus forte (-19,93 %) dans le secteur des entreprises exerçant dans la concession automobile en Tunisie. Un secteur, qui avait été malmené en 2020 et dont les revenus aussi ont baissé de 7,9 % par rapport à 2019.