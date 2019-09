A.Zbidi en congé ministériel de 15 jours pour la Présidentielle !

Le ministre de la Défense et candidat à l’élection présidentielle, Abdelkrim Zbidi, a finalement pris la résolution de demander un congé de 15 jours de ses responsabilités ministérielles en lieu et place de la démission pure et simple dont il avait fait état précédemment.

C’est ce qu’a affirmé le site Babnet qui ajoute que Zbidi avait, lors du dépôt de sa candidature à la Présidentielle, annoncé sa démission de son poste de ministre de la Défense, précisant que cette démission aura lieu en coordination avec le président de la République et commandant en chef des forces armées en attendant la nomination de son successeur à la tête du département de la Défense.