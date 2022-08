Le président de la République Kais Saied a décidé, après coordination entre les ministres de l’Intérieur tunisien et algérien de ne plus soumettre les ressortissants algériens au départ de la Tunisie aux tests de dépistage Covid RT-PCR au niveau de tous les postes frontaliers, et ce, à partir de dimanche 31 juillet.

Cette mesure vient réaffirmer les relations privilégiées établies entre la Tunisie et l’Algérie, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République publiée dimanche.